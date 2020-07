Moratti: ”Messi? Sognare non costa nulla… Juve 38 Scudetti? Non sanno contare!”

Massimo Moratti non si risparmia nelle sue ultime dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Juventus 38 scudetti? Allo Stadium si sono distratti o non sanno contare… Dovevano scrivere 36, bisogna avere un po’ più di memoria. Con Andrea Agnelli siamo amici e non voglio fare polemica ma non sarei orgoglioso di quel periodo storico – ha detto -. Marotta e Conte all’Inter? Non so se li avrei presi ma Zhang sta lavorando per il bene dei nerazzurri e sta facendo bene. L’allenatore sta facendo molto bene, sono sicuro che l’anno prossimo farà ancora meglio. Messi? Il padre ha preso casa vicino la sede dell’Inter, magari sarà più facile andare a firmare il contratto (ride, ndr). Sognare non costa nulla e a volte i sogni si avverano” ha concluso.

