Calciomercato Inter, da Sanchez a Tonali | Gli aggiornamenti

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Alexis Sanchez e Sandro Tonali. Ecco a che punto sono le trattative con Manchester United e Brescia

L’Inter sembra vicinissima a chiudere l’affare Tonali. Dopo l’accordo col calciatore, quinquennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione, il club nerazzurro sarebbe a un passo dal trovare quello con il Brescia di Cellino sulla base di 35 milioni di euro, probabilmente bonus compresi. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, l’operazione potrebbe andare in porto al massimo entro Ferragosto. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri, che per il classe 2000 hanno ormai sconfitto la concorrenza della Juventus.

Calciomercato Inter: Tonali in discesa, Sanchez in salita. Ecco tutti i dettagli

Da Tonali a Sanchez. Per ‘La Gazzetta dello Sport’ l’Inter ha ottenuto l’ok del cileno alla ‘spalmatura’ su tre anni del suo stipendio di circa 15 milioni di euro. Il tutto sfruttando il famoso Decreto Crescita, che consente un bel risparmio sul lordo. Marotta deve però raggiungere un’intesa col Manchester United, anzitutto per la conferma dell’attaccante fino al termine dell’Europa League. L’attuale, ricordiamo, prevede la partenza del classe ’88 subito dopo la gara col Getafe del prossimo 5 agosto. L’Inter vuole poi prendersi Sanchez a titolo definitivo, non pagando però quasi nulla per il cartellino.

La dirigenza fa leva sul grosso risparmio d’ingaggio che avrebbero gli inglesi ‘liberandosi’ del calciatore. La trattativa su entrambi i fronti, prolungamento del prestito e acquisto a titolo definitivo, è in salita e il tempo stringe.

