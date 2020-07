Marotta ribadisce: “Messi un’utopia”. Poi allo scoperto su Sanchez e Tonali

Le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro Marotta prima della sfida Inter-Napoli valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto a ‘Sky Sport’ prima di Inter-Napoli. Ecco le dichiarazioni dell’Ad nerazzurro raccolte da Interlive.it:

MESSI – “La foto di Messi sul Duomo mi ricorda un calcio del passato in cui c’erano situazioni del genere. Parliamo sicuramente di un grande giocatore, di un desiderio che tutti anno. Ma resta tale… Oggi non è una cosa realisitica per noi e per tutti i club italiani, c’è il Fair Play Finanziario da rispettare e la sostenibilità del calcio italiano in generale è in grande difficoltà. Dissi che è fantacalcio, oggi dico che è pura utopia”.

SECONDO POSTO – “Conte ha svolto un ottimo lavoro, abbiamo alzato il livello qualitativo della squadra. Certo, il rammarico rimane per tante cose, ma bisogna guardare al futuro con tanto ottimismo sapendo che bisogna alzare ulteriormente l’asticella”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: la Juventus propone un nuovo scambio

Calciomercato Inter, Marotta: “Trattativa complessa per Sanchez. Tonali piace, ma…”

SANCHEZ – “Non è facile, ha un contratto pesante. Dispiace molto, è un bravo ragazzo e saremmo felice di averlo con noi oggi, domani e dopodomani ma la trattativa ha le sue complessità sia con il Manchester United che con il calciatore”.

TONALI – “Con Cellino ottimo rapporto, ma non ci siamo mai fermati a parlare di Tonali. Che è un talento, un futuro top player… L’interesse c’è, ma da qui a dire che è in corso una trattativa ce ne passa”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

MERCATO – “Al più presto parleremo con Conte per pianificare le strategie in vista del prossimo calciomercato”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte spiazzato | Annuncio UFFICIALE