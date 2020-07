Calciomercato Inter, via Skriniar | 30 milioni per l’erede

Stagione complicata per Milan Skriniar che potrebbe anche essere davvero ceduto in estate. Al suo posto spunta una soluzione dalla Germania

La prima annata di Conte all’Inter ha messo in evidenza lati molto positivi ed altri negativi. Tra questi c’è sicuramente la leggera involuzione di Milan Skriniar, reduce da una stagione complicata nella retroguardia a tre del tecnico salentino. Il nuovo assetto difensivo ha infatti penalizzato soprattutto il giovane centrale slovacco, perno invece delle annate precedenti sotto la guida di Spalletti. Skriniar infatti ha incontrato non poche difficoltà di adattamento ai movimenti e agli schemi della linea a tre, la stessa che ha creato problematiche anche all’esperto Diego Godin. Alla luce della stagione negativa il forte difensore slovacco potrebbe anche salutare l’Inter. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo sprint per Kumbulla | Contropartita nell’affare

Calciomercato Inter, annata negativa per Skriniar: idea Ginter dalla Germania

Skriniar può davvero partire dopo una stagione negativa. Lo slovacco ha deluso Conte nell’assetto a tre ed alcuni rumors parlano di un interesse nerazzurro per Matthias Ginter, 26enne teutonico in forza al Borussia Moenchengladbach.

Classe 1994, centrale di piede destro di nazionalità tedesca. Questo l’identikit del difensore campione del Mondo con la Germania nel 2014 che quest’anno ha collezionato ben 31 apparizioni in Bundesliga condite da un gol e due assist. Ottimi numeri soprattutto per quanto riguarda la continuità di rendimento di Ginter che ha già accumulato una notevole esperienza tra Gladbach, nazionale e Borussia Dortmund. Il centrale teutonico ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, più o meno la metà di quanto l’Inter pensa di incassare dalla vendita di Skriniar.