Calciomercato Inter, nuovo sprint per Kumbulla | Contropartita nell’affare

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano nuovamente sull’operazione Kumbulla. Marotta può chiudere col Verona attraverso l’inserimento di una contropartita

Nuovo sprint dell’Inter, forse stavolta decisivo, per Marash Kumbulla. I nerazzurri sono intenzionati a sconfiggere una volta per tutte la concorrenza della Lazio, proprio per questo nelle ultime ore Marotta e Ausilio hanno intensificato i contatti col Verona. Possibile, stando a ‘Sky Sport’, che nell’operazione superiore ai 20 milioni di euro venga inserito il cartellino di un giovane nerazzurro. Nello specifico di Edoardo Vergani, promettente attaccante di 19 anni facente parte della ‘scuderia’ di Pastorello. Il ragazzo è stato già proposto alla Roma l’estate scorsa nell’ambito dell’affare Dzeko. Ora piace agli scaligeri e naturalmente il suo coinvolgimento permetterebbe all’Inter un risparmio sul fronte cash. Kumbulla, ricordiamo, ha già da tempo un’intesa con il club di Suning.

