Colpo in difesa in Serie A: Marotta punta Izzo del Torino

L’Inter potrebbe mettere le mani su Izzo del Torino per la prossima stagione. Come rivela ‘La Stampa’, il difensore classe 1992 sembra orientato a lasciare il Torino dopo alcune stagioni di buon livello. Il centrale granata è sotto contratto fino al 2024 e Cairo continua a pretendere circa 25 milioni di euro per la cessione. L’affare potrebbe concludersi per circa 15 milioni, magari inserendo nell’operazione qualche giovane della primavera.

