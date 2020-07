Marotta ‘blinda’ Pinamonti: pronta la mossa anti-Juventus

L’Inter non ha intenzione di perdere Pinamonti per non ripetere un possibile Zaniolo bis. Come rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, il bomber può essere riacquistato per circa 18 milioni di euro, una cifra alta che potrebbe essere spesa per la paura di ripetere un nuovo clamoroso errore. Marotta sa che la Juventus ha flirtato con lui e vorrebbe evitare che possa giocare per i rivali di sempre; ecco perché l’Inter pensa ad una sinergia col Genoa per blindarlo e dirottarlo altrove. In Italia e all’estero non mancano le pretendenti: l’Inter attende la sua esplosione prima di riportarlo stabilmente a Milano.

