Marotta: “Creato un modello. Ecco la differenza con la Juventus”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate dall’Ad nerazzurro Marotta dopo la vittoria contro l’Atalanta e la conquista del secondo posto

“E’ la conferma di un modello che abbiamo adottato quest’anno e ci sta dando soddisfazioni. Abbiamo fatto 82 punti, ci sono diversi dati oggettivi. Aver creato un modello deve darci una grande soddisfazione”.

Così Beppe Marotta dopo il netto successo contro l’Atalanta che permette all’Inter di chiudere il campionato al secondo posto, un solo punto dietro la Juventus Campione d’Italia. “Gap coi bianconeri? Posso dire che la grande differenza è la mentalità – ha risposto l’Ad nerazzurro – Le partite bisogna portarle a casa anche senza fare il bel gioco. Non posso dimenticare quanto portato via contro il Sassuolo, il Bologna, il Verona. La mentalità vincente è quello che oggi ci manca”.

Calciomercato Inter, Marotta: “Messi discorso utopistico. Non so se…”

In chiusura l’Ad interista è tornato a spegnere, ma non troppo, il ‘sogno’ Messi: “E’ un discorso utopistico, certamente è un grandissimo giocatore, ma sono convinto che continuerà al Barcellona. Se decidesse di andar via l’Inter entrerebbe in corsa? Il nostro obiettivo è cogliere le opportunità, non so se questa lo sarà…”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

