Conte vuole Emerson Palmieri per la corsia mancina. La società vuole accontentarlo ma al contempo valuta un giovane terzino come alternativa

Conte ha chiesto l’acquisto di due nuovi laterali a cui affidare una maglia da titolare a partire della prossima stagione. Per quella di destra è già stato ‘accontentato’ con l’acquisto del marocchino Hakimi, strappato a Real Madrid e concorrenza per 40 milioni di euro più altri 5 di bonus. Per quella di sinistra, invece, la richiesta del tecnico porta il nome di Emerson Palmieri. L’operazione con il Chelsea è tutt’altro che semplice nonostante l’italo-brasiliano non sia in cima alle gerarchie di Lampard. In Inghilterra oggi ipotizzano addirittura una permanenza a Londra dell’ex Roma, così come di Marcos Alonso, qualora i ‘Blues’ non dovessero riuscire a mettere le mani su Chilwell del Leicester.

Calciomercato Inter, corsia sinistra: Firpo ‘insidia’ Emerson Palmieri. Conte e Marotta…

Visti gli ostacoli, l’Inter valuta anche altri profili per la corsia mancina. Uno di questi, stando alle indiscrezioni raccolte da Interlive.it, è un po’ a sorpresa Junior Firpo del Barcellona. Il 23enne dominicano, evidentemente considerato elemento di grande prospettiva e meno costoso perlomeno lato ingaggio, è uno dei tanti nomi presenti sulla lista cessioni del club blaugrana e che lo stesso avrebbe già vanamente proposto ai nerazzurri come parziale contropartita per Lautaro Martinez. La dirigenza interista potrebbe contemplare il suo acquisto in una operazione a parte e di certo non a 41 milioni di euro, l’ipervalutazione fatta di recente dai catalani più che altro per avvicinarsi complessivamente ai 111 milioni della clausola di Martinez scaduta lo scorso 7 luglio.

L’eventuale acquisto di Firpo rischierebbe però l’insorgere di un nuovo aspro ‘scontro’ tra Conte e Marotta, dato che l’allenatore salentino vuole per la fascia sinistra (e non solo) Emerson o comunque un giocatore più esperto e affidabile nonché avvezzo al 3-5-2 o similare, in cui a onor del vero Firpo si è già saputo contraddistinguere con la maglia del Betis nella scorsa annata. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

