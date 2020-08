Conte-Marotta, grande freddo | Avanza Allegri: le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Antonio Conte e il suo futuro sempre più lontano dalla panchina nerazzurra

In casa Inter l’aria resta a dir poco pesante. Ieri Conte all’Ansa ha fatto una mezza retromarcia, smentendo in modo categorico contatti con dirigenti e giocatori della Juventus con l’intento di proporsi per l’eventuale post-Sarri, e poi parlato via telefono con Steven Zhang ancora bloccato in Cina. Quella col presidente nerazzurra sarebbe stata una telefonata cordiale, in cui è stato ribadito che ora è necessario rimanere concentrati solo sull’Europa League rimandando il discorso futuro alla fine dei giochi. Il tecnico si aspettava forse anche un faccia a faccia con Beppe Marotta, ma l’Ad dopo aver effettuato il tampone ad Appiano ha fatto subito ritorno a Milano evitando ogni tipo di contatto col salentino. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, tra i due è ormai sceso il gelo.

Calciomercato Inter, Marotta ‘evita’ Conte: triennale per Allegri

Anche se lo conosce alla perfezione, l'Ad interista non si aspettava uno sfogo di tale portata da parte di Conte. Per questo motivo è già scattato il 'piano B', rappresentato da Massimiliano Allegri che già sostituì il leccese nel 2014, quando ruppe definitivamente e bruscamente con la Juventus nel giorno del raduno. Il livornese, corteggiato dal PSG, è appena tornato dalle vacanze e pare abbia già avuto dei contatti concreti sia con Marotta che con Ausilio. L'Inter potrebbe convincerlo con un triennale da 10 milioni a stagione, dopo ovviamente aver trovato il modo di chiudere il rapporto con Conte.

