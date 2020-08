Inter, Conte tuona: “Partirà una querela! Ecco per cosa combatto”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate all’agenzia Ansa dal tecnico dei nerazzurri Antonio Conte

Conte tuona. All’agenzia ‘Ansa’ il tecnico dell’Inter ha inveito contro l’articolo di stamane di ‘La Repubblica’ secondo qui nell’ultimo periodo ha contattato dirigenti e (ex) giocatori della Juventus per chiedere informazioni circa l’esonero di Sarri, sondando dunque il terreno in ottica di un suo ritorno sulla panchina bianconera. “In merito all’articolo uscito oggi su Repubblica.it smentisco categoricamente il fatto di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo “ma Sarri lo cacciano?”. Querelerò chi ha scritto quest’articolo e il direttore responsabile della testata“.

Conte: “Con l’Inter sposato progetto triennale. Combatterò affinché sia vincente”

Sempre all”Ansa’, Conte ha aggiunto di aver “sposato un progetto triennale con l’Inter e come ho sempre fatto nella mia vita lavorerò duramente e mi batterò con tutte le mie forze e con tutto quello che è nelle mie possibilità affinché sia un progetto vincente“. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

