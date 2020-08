Non solo Allegri: c’è anche Pochettino per il post Conte

Non solo Allegri per sostituire Conte. Stando alle ultime news, la pista Pochettino resiste ancora. In attesa di capire che cosa deciderà la società in merito ad Antonio Conte, l’ex manager del Tottenham resta uno dei sorvegliati speciali per la possibile sostituzione. Se Marotta punta su Allegri, la proprietà non esclude un possibile nome straniero che possa dare una ventata di novità al progetto tecnico. Sicuramente non sarà una spesa contenuta (il tecnico chiede circa 8 milioni di euro a stagione) ma potrebbe consentire alla squadra di esprimersi al meglio in una nuova veste tattica (abbandonare la difesa a 3 e giocare con un più congeniale 4-2-3-1).

