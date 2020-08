Inter-Bayer Leverkusen: i pronostici sono a favore della squadra di Conte

Inter-Bayer Leverkusen: in vista della sfida di lunedì sera tra la formazione di Antonio Conte e quella di Peter Bosz valida per i quarti di finale di Europa League i bookmaker indicano la formazione milanese come favorita

INTER-BAYER LEVERKUSEN BOOKMAKER/ Lunedì 10 agosto alle ore 21 presso lo stadio Merkur Spiel Arena di Dusseldorf, si affronteranno Inter e Bayer Leverkusen per la sfida valida per i quarti di finale dell’Europa League. La formazione di Antonio Conte seconda classificata nel campionato italiano, affronterà quindi la quinta classificata nella Bundesliga. Secondo i bookmaker, la squadra italiana è favorita su quella tedesca e le quote sono le seguenti: la vittoria della squadra milanese è data a 2,05, contro il 3,45 di quella tedesca, mentre il pareggio è dato a 3,65, naturalmente si intende il risultato al termine dei novanta minuti regolamentari. Sempre secondo gli analisti della Snai, nonostante la squadra dell’olandese Peter Bosz giochi a viso aperto e tende sempre a prendere ma anche a segnare reti e quindi l’over nelle partite di questa formazione esce spesso, questa volta le quote sono molto equilibrate: l’over è dato a 1,87 e l’under a 1,80. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Nel Bayer Leverkusen inoltre mancherà il forte mediano Charles Aranguiz, che avendo preso il cartellino giallo nella partita degli ottavi contro i Rangers Glasgow, è stato squalificato.