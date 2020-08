Calciomercato Inter, assalto a Pogba | Maxi scambio con lo United

Nelle ultime sessioni di calciomercato l’Inter ha stretto sempre di più i rapporti con il Manchester United. Per questo motivo potrebbe tornare in auge l’affare Pogba

L’Inter di Marotta in vista della prossima stagione punta ad un grandissimo colpo per la mediana, indipendentemente da siederà sulla panchina nerazzurra. In questo senso nel mirino potrebbe tornare in auge Paul Pogba, vecchio pallino del dirigente milanese ed utile sia con la permanenza di Antonio Conte che con l’eventuale approdo alla guida tecnica di Massimiliano Allegri, visti i trascorsi juventini. Ad alimentare il tutto ci sarebbero i rapporti in netta crescita con il Manchester United, proprietario del cartellino del francese. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare con la Roma | Fonseca ‘chiama’

Calciomercato Inter, obiettivo Pogba: super scambio con lo United

Rapporti sempre più saldi dunque con il Manchester United, visti gli affari delle ultime sessioni che hanno portato a Milano calciatori come Sanchez e soprattutto Lukaku. Ecco perché l’Inter può tentare di mettere a segno il colpaccio Pogba.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, è UFFICIALE | Sanchez è tutto dell’Inter

Sul piatto per convincere i ‘Red Devils’, Marotta potrebbe offrire uno scambio ‘due per uno’ con Skriniar e Brozovic in direzione Inghilterra per una valutazione complessiva di 95 milioni in cambio del fenomeno francese. Maxi operazione da valutare al minimo dettaglio per provare a regalare al nuovo o vecchio tecnico un colpo da novanta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Conte e cambia tutto | Cessione shock