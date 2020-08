Inter-Bayer Leverkusen: per la sfida è stato designato un arbitro spagnolo

Inter-Bayer Leverkusen, sarà l’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande a dirigere la sfida valida per l’accesso alla semifinale dell’Europa League. L’unico precedente con i nerazzurri sorride alla formazione di Antonio Conte

INTER-BAYER LEVERKUSEN ARBITRO/ Lunedì 10 agosto alle ore 21 presso lo stadio Merkur Spiel Arena di Dusseldorf si disputerà la sfida valida per l’accesso alla semifinale di Europa League tra Inter e Bayer Leverkusen. La Uefa ha informato che per questo incontro è stato designato l’arbitro spagnolo Carlos del Cerro Grande. Per il direttore di gara sarà la seconda volta con la squadra di Antonio Conte. L’unico precedente ha visto il fischietto spagnolo dirigere la gara del 20 febbraio 2020 valida per l’andata dei sedicesimi di finale tra la squadra milanese e il Ludogorets, che è terminata con la vittoria dei nerazzurri per 2-0 grazie alle reti di Christian Eriksen e al rigore trasformato da Romelu Lukaku nei minuti di recupero.

Nella gara di ritorno i ragazzi di Antonio Conte si imposero per 2-1 al Meazza grazie alle reti di Cristian Biraghi e Romelu Lukaku che rispondevano al gol iniziale di Cauly.