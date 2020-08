Le formazioni ufficiali del match Inter-Bayer di scena alla ‘Dusseldorf Arena’ e valevole per i quarti di finale di Europa League

Sono ufficiali le formazioni della sfida Inter-Bayer valida per i quarti di Europa League. Conte conferma lo stesso undici schierato contro Atalanta e Getafe, dunque ancora panchina per Eriksen. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurriDall’altra parte Bosz opta per il 4-2-3-1, con Demirbay, Diaby e il ‘gioiellino’ Havertz a supporto dell’unica punta Volland. Incontro affidato allo spagnolo Del Cerro Grande.

LEGGI ANCHE >>> Inter-Bayer, Conte: “Vittoria andrà meritata. Lukaku e Pirlo-Juve, vi spiego”

Formazioni ufficiali Inter-Bayer

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. A disp.: Padelli, Skriniar, Ranocchia, Candreva, Moses, Biraghi, Borja Valero, Agoume, Sensi, Eriksen, Sanchez, Esposito. All.: Conte

BAYER (4-2-3-1): Hradecky; L.Bender, S.Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Palacios; Havertz, Demirbay, Diaby; Volland. A disp.: Oczan, Tah, Dragovic, Bailey, Alario, Wirtz, Wendell, Weiser, Stanilewicz, Lomb, Bellarabi. All.: Bosz

ARBITRO: Del Cerro Grande (SPA)

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘caso’ Eriksen | Doppio scenario sul danese

Conte ‘avvisa’ Zhang: rivoluzione per rimanere a Milano