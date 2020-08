Calciomercato Inter, Ausilio verso l’addio | Sostituto clamoroso!

All’orizzonte potrebbe prospettarsi un clamoroso ribaltone dirigenziale con Ausilio che sarebbe nel mirino della Roma. Ipotesi Paratici al suo posto

Al termine dell’attuale stagione l’Inter farà le proprie riflessioni per tirare le somme dopo un’annata intensa. Da non sottovalutare anche il quadro dirigenziale dove sembra più in bilico la figura di Ausilio. Stando a quanto sottolineato dal ‘Corriere dello Sport’, la Roma è a caccia di un nuovo direttore sportivo in seguito al recente cambio di società e nel mirino ci sarebbe proprio il dirigente nerazzurro. L’attuale ds infatti non sarebbe più in ottimi rapporti con Antonio Conte e non è da escludere un cambio di scena. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Ausilio in bilico: spunta anche Paratici

Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’ qualora Ausulio dovesse davvero approdare alla Roma, al suo posto in nerazzurro potrebbe spuntare il nome clamoroso di Fabio Paratici.

Qualora il dirigente della Juventus dovesse davvero arrivare all’Inter andrebbe a ricomporre il trio con Marotta e Conte che aveva dato il via al nuovo corso vincente dei bianconeri. L’attuale Chief Football Officer della Juve non sembra più avere la poltrona solida come un tempo nonostante le smentite di facciata. In nerazzurro eventualmente Paratici potrebbe risolvere i vecchi dissidi con Marotta e comporre un duo dirigenziale di grande esperienza.

