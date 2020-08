Le ultime news Inter si concentrano sull’infortunio rimediato da Alexis Sanchez quasi al termine della sfida di Europa League col Bayer

A meno di un clamoroso recupero, Alexis Sanchez non ci sarà domenica contro lo Shakhtar o il Basilea nel match valevole per la semifinale di Europa League. Quasi al termine della gara col Bayer, infatti, l’attaccante cileno si è infortunato rimanendo però in campo fino al triplice fischio finale. Come riporta l’Inter sui social, il classe ’88 ha rimediato un risentimento al flessore della gamba destra. Brutta tegola per Conte, che di fatto perde il primo ricambio di Lautaro Martinez. Va detto che Sanchez rischia di saltare anche una eventuale finale. Staremo a vedere.

🚨 | AGGIORNAMENTO Alexis #Sanchez ha stretto i denti ed è rimasto in campo fino alla fine: risentimento al flessore della gamba destra per il cileno#InterLeverkusen 2⃣-1⃣#UEL #FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/dRqYKXfi4n — Inter (@Inter) August 10, 2020

LEGGI ANCHE >>> Conte: “Vogliamo il massimo. Ecco a chi deve ringraziare Lukaku”