Conte: “Vogliamo il massimo. Ecco a chi deve ringraziare Lukaku”

Le parole del tecnico nerazzurro Antonio Conte dopo la vittoria contro il Bayer e la conquista del pass per le semifinali di Europa League

Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il 2-1 inflitto al Bayer e la conquista della semifinale di Europa League. Ecco le dichiarazioni del tecnico dell’Inter raccolte da Interlive.it:

NESSUN RIMPIANTO – “C’è grande soddisfazione da parte mia e dei miei calciatori, abbiamo fatto una buonissima partita e siamo stati bravi a non far giocare mai tranquillo il Bayer. Nella fase di possesso create tante situazioni che avevamo provato. Potevamo stare più tranquilli per chiudere la partita, non abbiamo sofferto però sarebbe stato meglio fare il terzo per non avere problemi. Ora ci giocheremo questa semifinale, dobbiamo essere contenti ma cercare di prepararci bene perché vogliamo provare a fare il massimo. Non dobbiamo avere recriminazioni. Ai miei ragazzi posso solo fare i complimenti per quello che stiamo facendo”.

LUKAKU – “Diventa difficile parlare dei singoli dopo questa gara. Romelu sta facendo una bellissima stagione, ma è supportato dalla squadra. Se la squadra c’è, emergono pure le individualità. Sono contento per lui, merita tutto questo ma lui deve ringraziare la squadra che lo mette nelle condizioni di esprimersi al massimo, come mai si è espresso”.

FATTORE HANDANOVIC – "Noi lavoriamo molto sulla costruzione dal portiere. Ci sono situazioni di gioco e di posizione che aiutano il calciatore ad eludere il pressing avversario. Stasera siamo stati bravi proprio a fare un ottimo pressing. Samir è molto bravo perché riesce a individuare il giocatore giusto a cui servire il pallone".

