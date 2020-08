Calciomercato Inter, Skriniar via se resta Conte | Scelto l’erede

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Skriniar e il suo addio qualora restasse Conte in panchina. Il sostituto scelto dai nerazzurri è appena tornato in Premier

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Skriniar lascerà l’Inter se Antonio Conte dovesse restare alla guida della squadra. Il difensore slovacco ha perso totalmente la fiducia del tecnico, complici le sue prestazioni negative ma anche quelle strapositive di Diego Godin. L’uruguagio è tornato su livelli altissimi e così l’ex Samp è finito tra le riserve. Marotta sta provando a piazzarlo in Inghilterra, nello specifico al Tottenham in cambio di Tanguy Ndombele. L’operazione è però complessa, a quanto pare gli ‘Spurs’ vogliono solo cash e non meno di 60 milioni di euro per il centrocampista transalpino.

Calciomercato Inter, Skriniar via: il sostituto dalla Premier

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’, il prescelto per sostituire Skriniar (la cui valutazione ora è scesa intorno ai 45 milioni) è Chris Smalling. Il centrale inglese ha appena fatto rientro al Manchester United dopo la positiva stagione in prestito alla Roma. Parliamo di un elemento di esperienza, ben adattabile alla difesa a tre. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

I ‘Red Devils’ chiedono 20 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra che l’Inter vorrebbe provare ad abbassare sfruttando gli eccellenti rapporti (vedi gli affari nell’ultimo anno) con la dirigenza dello United. Non si può escludere un tentativo di scambio, magari con Ivan Perisic nel caso il Bayern non lo acquistasse a titolo definitivo.

