Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Sandro Tonali e il suo quasi certo approdo in nerazzurro. Il centrocampista vuole lavorare con Antonio Conte

Tonali sarà un giocatore dell’Inter. Stamane il ‘Corriere dello Sport’ fuga gli ultimi dubbi, specificando che né la Juventus di Pirlo né il Paris Saint-Germain proveranno a mettere i bastoni fra le ruote a Beppe Marotta. I bianconeri perché nel ruolo di regista sono intenzionati a puntare forte su Rodrigo Bentancur, i parigini perché hanno capito che non ci sono i margini per far cambiare idea al classe 2000 di Lodi. Che ha scelto la sua prossima destinazione, appunto quella nerazzurra. Il ‘gioiello’ del Brescia ha chiesto al suo agente Bozzo di chiudere l’operazione con il club targato Suning, tanta è la voglia di lavorare con Conte, anche se il futuro del tecnico potrebbe essere altrove.

Calciomercato Inter, Tonali ‘alla Barella’: le cifre

Per il quotidiano romano è tutto fatto tra Tonali e l’Inter: contratto di cinque anni, ovvero fino al giugno 2025, da circa 3,5 milioni di euro a stagione bonus compresi. Il ragazzo ora si aspetta una svolta per il suo cartellino, in sostanza che la dirigenza interista trovi un accordo con Cellino. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Marotta punta a chiudere ‘alla Barella’, e probabilmente ci riuscirà, ovvero con un prestito oneroso di circa 10 milioni più obbligo di riscatto nel 2021 a 25.

