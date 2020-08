Calciomercato Inter, tutto sul pupillo di Conte | Scambio in Premier

Una grossa fetta del mercato dell’Inter dipenderà dal destino di Antonio Conte. Qualora dovesse restare potrebbe tornare in auge anche Rudiger per la difesa

Uno sguardo al campo con l’Europa League tutta da concludere e l’altro al mercato per l’Inter che pensa al futuro. Una grossa fetta del calciomercato nerazzurro dipenderà dalla permanenza o meno di Antonio Conte alla guida della compagine milanese che dovrà poi incentrare sulle scelte del tecnico le prossime mosse. Sul taccuino dei nerazzurri ci sarebbe anche un nuovo difensore centrale che possa magari integrarsi al meglio nello scacchiere tattico a tre centrali imprescindibile per il lavoro i Conte. In questo senso potrebbe tornare utile un vecchio pallino del salentino come Antonio Rudiger. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, torna di moda Rudiger: possibile scambio col Chelsea

Beppe Marotta è al lavoro in questo senso e studia le possibili mosse da attuare in futuro con particolare attenzione proprio sulla retroguardia dove andrà valutata anche la posizione di Milan Skriniar. Intanto con la permanenza di Conte l’Inter potrebbe spingere forte su Rudiger che è in scadenza di contratto nel 2022 e il suo valore si aggira sui 40 milioni di euro.

Il tedesco ex Roma ha il vantaggio di conoscere bene sia Conte che il campionato italiano e potrebbe calarsi bene nella difesa a tre. Per convincere il Chelsea i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto anche lo stesso Skriniar. Lo slovacco infatti è reduce da un’annata di alti e bassi e non ha del tutto convinto Conte.