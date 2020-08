Confronto Zhang-Conte: il presidente è a Milano, incontro nei prossimi giorni

Confronto Zhang-Conte: il presidente è a Milano, incontro nei prossimi giorni

L’Inter si divide tra mercato, Europa League e situazione Conte. Tutto concentrato in pochi giorni. Il presidente è arrivato a Milano e attende la conclusione della competizione europea – magari con una vittoria – per confrontarsi con Conte in merito alle sue dichiarazioni dei giorni scorsi. Bocche cucite e grande concentrazione per quel che sarà nei prossimi giorni, prima Shakthar Donetsk poi l’eventuale finale di Colonia. Dopo si parlerà faccia a faccia: Zhang incontrerà la dirigenza per fare il punto sulla situazione, in seguito parlerà con Conte per porre fine alla querelle scatenata dal tecnico.

