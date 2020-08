Eriksen, nonostante i segnali incoraggianti dell’ultimissimo periodo, potrebbe anche salutare l’Inter. Su di lui il Real Madrid che ha la soluzione

Arrivato a gennaio col compito di far compiere il salto di qualità al centrocampo, Christian Eriksen non ha rispettato del tutto le aspettative dell’ambiente interista e soprattutto di Antonio Conte che spesso e volentieri lo ha relegato alla panchina. Una sorte toccata al danese anche in Europa League recentemente con ingressi in campo arrivati solo nella ripresa. Segnali incoraggianti da parte del ragazzo contro il Leverkusen che però alimentano il malcontento del giocatore troppo spesso accantonato e fuori dal progetto di Conte. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Real Madrid torna su Eriksen: pronto il prestito

Lo spagnolo ‘Don Balon’ traccia il punto della situazione su Eriksen evidenziando come il trequartista voglia lasciare l’Inter con partenza in direzione Real Madrid, club che lo aveva cercato in passato. Il danese è stufo della situazione e lo stesso Conte non sembra volere ancora a lungo il matrimonio.

Le parti devono organizzare un’uscita e il giocatore preme perché sia ​​al Real Madrid. I ‘blancos’ dal canto loro non faranno offerte economiche per Eriksen. In questo contesto il danese potrebbe finire alla corte di Zidane con la formula del prestito biennale con gli spagnoli disposti al limite a pagare l’ingaggio del ragazzo.