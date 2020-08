Calciomercato Inter, Marotta chiude | Giocatore bloccato, ko Lazio e Juve

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza lo sprint dei nerazzurri per Marash Kumbulla. Il club targato Suning è a un passo dallo sconfiggere Juventus e Lazio

Non solo Tonali, l’Inter ha in pugno anche Marash Kumbulla. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, il club targato Suning ha di fatto bloccato il giovane difensore albanese. Sì totale ai nerazzurri da parte del classe 2000, ora Marotta avrà il compito di definire e chiudere del tutto l’affare col Verona. Gli scaligeri chiedono sui 30 milioni di euro, ma visti gli ottimi rapporti il tutto potrebbe chiudersi a molto meno con l’inserimento di un paio di contropartite tecniche. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. A riguardo occhio a Salcedo e a Federico Dimarco, già in prestito nella squadra di Juric. Per loro, in particolare per l’attaccante ex Genoa, l’Inter potrebbe però strappare un diritto di prelazione futura. Per Kumbulla, quindi, la società di viale della Liberazione è a un passo dallo sconfiggere la concorrenza di Juventus e Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Milinkovic-Savic | Richiesta shock della Lazio