Calciomercato Inter, colpo Milinkovic-Savic | Richiesta shock della Lazio

Reduce da una stagione piuttosto complicata nella difesa a tre di Conte, Milan Skriniar potrebbe anche salutare l’Inter. Il prezzo è in calo e può arrivare una provocazione dalla Lazio

Ci sono sempre più nubi sul futuro di Milan Skriniar, centrale difensivo slovacco perno negli anni scorsi ma finito piano piano indietro nelle gerarchie di Conte. Lo slovacco infatti non si è integrato bene nella retroguardia a tre del tecnico salentino che col tempo gli ha preferito altre soluzioni come Bastoni e Godin. Ora dunque il destino dell’ex doriano potrebbe anche essere lontano dall’Inter soprattutto nel caso in cui dovesse restare a Milano Antonio Conte. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, prezzo dimezzato per Skriniar: provocazione Lazio con Milinkovic-Savic

Stando a quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ il prezzo di Skriniar si sarebbe addirittura dimezzato rispetto a qualche mese fa passando dagli 80-90 milioni ai circa 50 che potrebbero bastare per convincere l’Inter a cederlo. Nelle ultime settimane si è parlato molto di papabili destinazioni in Premier che porterebbero al City ma anche al Tottenham in un eventuale affare con Ndombele.

Ad approfittare del prezzo dimezzato di Skriniar ci potrebbe essere però anche la Lazio che provocatoriamente dopo il tentativo interista per Milinkovic-Savic potrebbe anche provare a chiedere 45 milioni di euro più il cartellino del centrale slovacco. Si tratterebbe di un colpo in ottica Champions con possibile passaggio alla difesa a 4 da parte di Inzaghi.

