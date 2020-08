Vecino verso l’addio ad una condizione: vuole giocare la Champions

Matias Vecino potrebbe dire addio al sodalizio nerazzurro. Reduce da un’operazione al ginocchio che ne ha limitato la propria ascesa da titolare nell’ultima parte di stagione, il centrocampista uruguaiano rimane una delle possibili opzioni in uscita qualora dovessero cambiare le gerarchie in mediana. Vecino ha già dichiarato che prenderà in considerazione l’idea di andare via ma solo per un club che giocherà la Champions League; sarebbe questa la condizione posta per l’addio all’Inter.

