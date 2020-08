Marani: “Conte ora ha la possibilità di fare un salto, per iniziare un ciclo”

INTER MARANI DICHIARAZIONI/ Il noto scrittore e giornalista Matteo Marani, ha voluto dare la sua opinione sulla sfida di questa sera tra Inter e Shakhtar che vale la finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni dagli studi di Sky Sport: “In questa settimana l’Inter metterà le basi per la prossima stagione, se non addirittura per l’apertura di un ciclo, come del resto da obiettivo legato all’arrivo di Antonio Conte. Speriamo siano finiti gli scossoni successivi alle parole di Conte a Bergamo, per il resto l’Inter è arrivata seconda in campionato ed è l’unica italiana ad essere arrivata alle semifinali in Europa League. Conte ora ha la possibilità di fare un salto, per iniziare i cicli serve una vittoria e questo è ciò di cui ha bisogno disperatamente l’Inter. La Coppa Italia poteva essere il primo tassello, però questo trofeo è importantissimo. Oltretutto, c’è anche l’arrivo di Steven Zhang vicino alla squadra.

