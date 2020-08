Calciomercato Inter, notizia ‘bomba’ | “Ha l’accordo con Allegri”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la clamorosa indiscrezione riguardante Massimiliano Allegri, in pole per l’eventuale post Conte

Resta ancora incerta la permanenza di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Stamane il ‘Corriere dello Sport’ ribadisce quanto ormai si dice da settimane, ovvero che solo al termine della stagione – con l’atteso faccia a faccia tra il tecnico e il presidente nerazzurro Steven Zhang – si conoscerà il destino della panchina interista. Il club targato Suning non vuole chiudere il rapporto con Conte, a maggior ragione in caso di vittoria dell’Europa League, ma da lui ‘pretenderà’ maggiore sobrietà nelle interviste post-partita. Insomma la promessa che in futuro non ci saranno più attacchi pubblici alla proprietà e alla dirigenza, con cui permangono i dissidi. Ecco perché resta sempre ‘caldo’ il nome di Massimiliano Allegri come eventuale successore dell’allenatore salentino.

Calciomercato Inter, Paganini: “C’è l’accordo con Allegri”

C’è chi sostiene che Marotta abbia già ‘bloccato’ Allegri, chi invece che l’ex tecnico della Juventus si sia già accordato con un altro club e che quindi l’Inter sarebbe costretta a trovare un altro profilo in caso di divorzio con Conte. Il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini, per esempio, dà per certo l’approdo del livornese sulla panchina del Paris Saint-Germain, stasera impegnato contro il Lipsia in semifinale di Champions.

Sul suo profilo Twitter, Paganini ha scritto che il club transalpino “ha un accordo con Allegri”. Il ‘piano B’ dei nerazzurri potrebbe essere rappresentato da Pochettino, ancora senza squadra.

Buongiorno. 🗣Principato wind. A #Barcellona parte la rivoluzione a partire dalla società e come ds circola il nome di #Paratici. #Vidal si avvicina all’#Inter. Il #Psg ha l’accordo con #Allegri. Allo United interessa #Ramsey dubbi invece su #Douglascosta. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 17, 2020

