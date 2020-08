Calciomercato Inter, triplo colpo per Conte | Le cifre

L’Inter è impegnata con la finalissima di Europa League. Poi sarà tempo di tornare sul mercato per regalare ad Antonio Conte i giusti rinforzi

Lunedì sera l’Inter ha conquistato il pass per la finale di Europa League battendo con un sontuoso 5-0 lo Shakhtar Donetsk, guadagnando così il diritto di giocarsi il titolo contro il Siviglia. Sarebbe un traguardo importante per Lukaku e soci ed in particolare per Antonio Conte al suo primo anno alla guida della società nerazzurra. Una vittoria nella seconda competizione europea potrebbe rappresentare il primo tassello di una riconferma del tecnico salentino sulla panchina dell’Inter scacciando così i brutti pensieri e i tanti dubbi scaturiti dopo il finale di campionato e lo sfogo dell’allenatore. Alla fine dell’Europa League sarà inoltre il momento di tuffarsi sul mercato. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, triplo colpo per Conte: da Emerson a Kante

Con una possibile vittoria in Europa League e permanenza annessa, Suning potrebbe di conseguenza regalare a Conte un triplo colpo andando in contro alle sue esigenze di mercato. Tra i ruoli maggiormente sotto osservazione ci sono la fascia sinistra e il centrocampo dove il salentino vorrebbe un paio di rinforzi di esperienza.

In questo senso la dirigenza interista potrebbe accontentare Conte andando a prendere Emerson Palmieri per circa 20 mlioni esclusi i bonus, N’Golo Kante sui 60, ed infine il pupillo dell’allenatore, Arturo Vidal per altri 12, per un totale di spesa che si aggirerebbe sui 92 milioni di euro.

