Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Eriksen in uno scambio tra top

Eriksen è sempre al centro dei rumors di calciomercato Inter. Con la conferma di Conte, il danese può chiedere la cessione: Marotta lavora ad un super scambio

Titolare e protagonista del doppio confronto con il Ludogorets prima del lockdown dovuto al coronavirus, Christian Eriksen non è mai partito dal primo minuto alla ripresa dell’Europa League. Appena 8 minuti agli ottavi contro il Getafe prima della mezz’ora abbondante contro il Bayer Leverkusen ai quarti e di nuovo soltanto 9 minuti ieri contro lo Shakhtar in semifinale nell’inedito ruolo di seconda punta. E’ evidente che il fantasista danese fatichi a trovare spazio nello scacchiere di Antonio Conte e la sempre più probabile conferma del tecnico salentino alla guida dell’Inter la prossima stagione (dopo la finale di venerdì col Siviglia è previsto il faccia a faccia col presidente Zhang, ndr) apre gli scenari di un possibile addio immediato dell’ex Tottenham.

Calciomercato Inter, Marotta sacrifica Eriksen per il pupillo di Conte

Eriksen continua ad avere molti estimatori in Premier League. In particolare, secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, per lui si sta facendo avanti il Chelsea. Perso Willian a costo zero, i ‘Blues’ sono alla ricerca di un altro trequartista da affiancare a Ziyech già preso dall’Ajax. Tutti gli indizi portavano a Kai Havertz, ma la richiesta da 100 milioni di euro per il suo cartellino avanzata dal Bayer Leverkusen ha fatto fare un passo indietro ad Abramovich. I londinesi sono pronti a cambiare obiettivo e hanno fatto un sondaggio con l’Inter per il classe ’92 nativo di Middelfart. Pronta la risposta dell’amministratore delegato Beppe Marotta.

In Via della Liberazione continuano a ritenere Eriksen un giocatore importante per il futuro, ma c’è un giocatore della rosa del Chelsea che potrebbe far cambiare idea ai nerazzurri: N’Golo Kante. Il 29enne mediano francese di origini maliane è un pupillo di Conte e si sposerebbe alla perfezione con il suo 3-5-2. Con uno scambio alla pari, peraltro, l’Inter metterebbe a bilancio anche una ricca plusvalenza.

