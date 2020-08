Europa League: i ragazzi di Conte indosseranno la classica maglia nerazzurra

Inter-Siviglia, le due squadre scenderanno in campo venerdì 21 agosto per la finale di Europa League con le maglie originali con i colori classici. I ragazzi di Antonio Conte in nerazzurro, quelli di Lopetegui in bianco

INTER-SIVIGLIA AGGIORNAMENTO MAGLIA/ Venerdì 21 agosto Inter e Siviglia si sfideranno a Colonia nel Müngersdorfer Stadion, o se preferite RheinEnergieStadion che è il nome dello sponsor, nella partita valida per la finale di Europa League. Le due squadre scenderanno in campo con le maglie classiche, visto che hanno colori completamente differenti e nessuno dei due club dovrà indossare la seconda maglia. Per l’Inter quindi casacca nerazzurra, mentre il Siviglia scenderà in campo con la maglietta bianca. Per quanto riguarda i calzettoni non potranno essere solo bianchi, ma una delle due formazioni dovrà indossare quelli neri, per evitare che si possano confondere, probabilmente quindi saranno neri per l’Inter e bianchi per il Siviglia, in modo anche di riprendere il colore delle casacche. Una notizia che farà sicuramente piacere ai puristi del calcio, che non amano particolarmente le invenzioni degli sponsor per quanto riguarda i colori delle maglie della loro squadra del cuore, quando esulano da quella classica e storica.