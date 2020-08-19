Home Rassegna stampa Inter - I Titoli di Oggi Tuttosport | Moratti: “Juve ti prendiamo!”

Tuttosport | Moratti: “Juve ti prendiamo!”

Da
Raffaele Amato
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ULTIMO AGGIORNAMENTO 9:29

TUTTOSPORT – Questi i titoli dedicati all’Inter dal quotidiano torinese:

MORATTI: “JUVE TI PRENDIAMO!”

“LA COPPA, POI LA JUVE
A TUTTO MORATTIINTER, VAI AVANTI ASSIEME A CONTE”
“LA FORZA DA NOI DIMOSTRATA IN EUROPA LEAGUE CI DARA’ SLANCIO PER IL CAMPIONATO”

CON LUKAKU-LAUTARO L’INTER FA PIU’ PAURA

PER LA SUPERCOPPA SI RIAPRE AI TIFOSI

NELLA YOUTH LEAGUE L’INTER SFIDA IL REAL

DUE PRESIDENTI NEL FUTURO
L’ENERGIA ZHANG “E ORA IN FINALE TUTTI INSIEME!”

CONTE-PIRLO DA MAESTRO A MAESTRO
E’ SEMPRE PIU’ LA VOGLIA DI CONTINUARE

“Avversario tremendo”

C’E’ UN DZEKO PER DUE
GIA’ PRESO HAKIMI  AVANTI PER EMERSON PIU’ MUSCOLI IN MEZZO

JOAO MARIO VERSO IL BENFICA  E PERISIC TIFA PER IL BAYERN

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