Calciomercato Inter, nuovo centrale per Conte | Scambio con Skriniar

Il Napoli che potrebbe perdere presto Kalidou Koulibaly avrebbe messo gli occhi in casa Inter per la sostituzione del senegalese. Idea di scambio per Skriniar

Si prospetta una grossa rivoluzione difensiva in casa Napoli dove Kalidou Koulibaly potrebbe essere al capolinea della sua avventura. Come evidenziato anche dalla ‘Gazzetta dello Sport’ il senegalese sembra indirizzato verso un futuro al Manchester City che ha alzato la proposta da 63 a 70 milioni di euro. Così facendo il club di De Laurentiis dovrebbe per forza di cose andare a caccia di un sostituto all’altezza e non è da escludere che la dirigenza azzurra per farlo guardi proprio in casa Inter. I nerazzurri hanno infatti da risolvere la grana legata al futuro incerto di Skriniar. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Skriniar in bilico: scambio col Napoli

Mai calatosi davvero nella difesa a tre di Antonio Conte, Milan Skriniar potrebbe anche lasciare l’Inter al termine dell’attuale stagione. Gli azzurri potrebbero andare sullo slovacco per rimpiazzare Koulibaly mettendo magari sul piatto 35 milioni di euro più Maksimovic valutato sui 25, come evidenziato da ‘Calciomercatonews.com’.

Il difensore serbo del Napoli può essere gradito a Conte viste le sue capacità di giocare nella difesa a tre messe in mostra ai tempi del Torino. Resta però nel caso da convincere Skriniar, che preferirebbe club che fa la Champions. Per lo slovacco inoltre c’è sempre la finestra aperta relativa ad un possibile scambio con Ndombele del Tottenham, anche se non sarebbe convintissimo degli ‘Spurs’ ancora una volta per l’assenza della Champions.

