Inter-Siviglia, Conte: “Chi vince scrive la storia. Mio futuro: vi spiego”

“La storia la scrive solo chi vince”. Antonio Conte carichissimo alla vigilia della finale di Europa League col Siviglia. “Sono orgoglioso del percorso che abbiamo fatto sino a qui, ma non dobbiamo dimenticarci che nell’albo d’oro resta impresso il nome del vincitore – ha aggiunto il tecnico dell’Inter in conferenza stampa – Gruppo ora più forte? I ragazzi ci hanno sempre creduto, ora è aumentato il coraggio e sono cresciute le chances di vittoria, ma dovremo dimostrare sul campo di meritare il successo. Ci godiamo il momento, faremo di tutto per dare una gioia ai nostri tifosi”.

Inter-Siviglia, Conte: “Grande rispetto, ma non paura. Futuro? Sto vivendo il momento a 360 gradi senza rimpianti”

“Abbiamo grande rispetto del Siviglia, ma la parola paura non fa parte del mio vocabolario – ha sottolineato l’allenatore nerazzurro – Stimiamo la squadra di Lopetegui e la sua storia, ma se noi siamo qui in finale è perché abbiamo le nostre carte da giocarci”. In chiusura Conte ha così risposto in merito alla sua permanenza sulla panchina interista, una permanenza ancora in bilico: “Se questa la mia ultima partita alla guida dell’Inter? Negli anni ho imparato a vivere i momenti. Adesso penso alla conferenza stampa di fianco a due campioni come Godin e Handanovic. Al domani ci dobbiamo arrivare, mi vivrò la finale. Sto vivendo il momento a 360 gradi senza rimpianti. L’ho appreso dalla mia carriera”. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

