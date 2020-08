Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’ufficialità della nuova cessione di Valentino Lazaro. L’austriaco fa ritorno in Bundesliga

La notizia nell’aria da giorni adesso è ufficiale: Valentino Lazaro lascia di nuovo l’Inter. L’esterno austriaco, non riscattato dal Newcastle, fa ritorno in Germania, precisamente si trasferisce al Borussia Moenchengladbach. Il club tedesco lo ha presto dai nerazzurri con la formula del prestito più diritto di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro.

“Siamo molto contenti che il prestito sia andato bene e che abbia optato per il Borussia – le parole del direttore sportivo Max Eberl – Lazaro è un giocatore molto duttile che darà alla nostra squadra ancora più qualità e profondità”.

Lazaro e il ‘messaggio’ all’Inter: “Un grande in bocca al lupo per la finale di Europa League e per la prossima stagione

“Non vedo l’ora di giocare in Bundesliga e Champions con questo fantastico club – il post Twitter di Lautaro, il quale manda poi un ‘messaggio’ all’Inter domani sera impegnata in finale di Europa League contro il Siviglia – A tutti i fan dell’Inter: grazie per i vostri messaggi. Mi ha fatto piacere riceverli tutti, ma ho deciso di giocare la prossima stagione in Germania. Vi faccio un grande in bocca al lupo per la finale di Europa League e per la prossima stagione

