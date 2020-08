Calciomercato Inter, ‘bomba’ Messi | I nerazzurri sfidano due top club

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto ancora una volta Leo Messi con le clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna

Messi-Inter, il sogno continua. Anzi, si alimenta ulteriormente con le clamorose indiscrezioni provenienti dalla Spagna. Secondo ‘RAC1’, ieri il fuoriclasse argentino ha incontrato il neo tecnico blaugrana Koeman comunicandogli che al momento si sente più fuori che dentro al Barcellona. La notizia non è stata confermata ma nemmeno smentita dall’entourage de ‘La Pulce’. Difficile, comunque, che possa andarsene in questa estate, anche perché in tal caso gli azulgrana pretenderebbero almeno 100 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Europa League, Inter-Siviglia | Le probabili formazioni

Calciomercato, ‘sogno’ Messi: Inter dietro a Manchester City e PSG

La clausola per liberarsi a zero è infatti scaduta, dunque chi vuole Messi adesso deve pagare anche il cartellino oltre a farsi carico del suo ingaggio shock (50 milioni l’anno). Suning è in corsa per Messi, anche se voci danno il Manchester City del suo ‘mentore’ Guardiola in pole, con il Paris Saint-Germain subito dietro. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Questo perché il classe ’87, in caso di addio a Barcellona, vorrebbe una squadra immediatamente competitiva per la vittoria della Champions League.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: Eriksen in uno scambio tra top

Calciomercato Inter | ESCLUSIVO: offerto un portiere VIDEO