Europa League, Inter-Siviglia | Le probabili formazioni

Da Lukaku a Banega, ecco le probabili formazioni della sfida Inter-Siviglia valevole per la finale di Europa League

Squadra che vince non cambia, a maggior ragione in finale. Per l’ultimo atto dell’Europa League, in programma stasera a Colonia contro il Siviglia, Antonio Conte è infatti deciso a confermare lo stesso undici che ha vinto e convinto in questa final eight. Dunque 3-5-2 con Handanovic tra i pali, in difesa Godin e Bastoni ai lati di de Vrij; D’Ambrosio e Young sulle corsie esterne, a metà campo Brozovic con Barella e Gagliardini ai fianchi. In attacco Lukaku e Lautaro. Il tecnico interista recupera Sanchez: il cileno partirà dalla panchina come Christian Eriksen. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Sponda andalusa, anche Lopetegui non dovrebbe variare la formazione tipo: 4-3-3, davanti il tridente Suso-El Nesyri-Ocampo, con l’ex Banega a giostrare il gioco tra centrocampo e attacco. Arbitro dell’incontro, di scena alle ore 21, l’olandese Makkiele.

Probabili formazioni Inter-Siviglia

