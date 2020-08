Calciomercato, da Skriniar al clamoroso ritorno | Ecco l’Inter di Allegri

Le ultime di calciomercato si focalizzano sulla possibile Inter targata Allegri. Il tecnico pronto a rilanciare Skriniar e si parla del ritorno di Radja Nainggolan

Allegri vuole l’Inter. Secondo ‘Sky Sport’ il tecnico livornese preferisce i nerazzurri al Paris Saint-Germain, da tempo sulle sue tracce e che potrebbero chiamarlo a breve vista la precaria posizione di Tuchel. L’ex Juventus ambisce a restare in Italia, a sedersi sulla panchina di un’altra big di Serie A. Il suo ‘sogno’, ormai di dominio pubblico, è quello di conquistare lo scudetto anche sulla panchina interista, diventando così il primo allenatore a vincere il campionato in tutte e tre le cosiddette ‘grandi’ (Juve, Milan e appunto Inter) del calcio italiano. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Calciomercato, da Skriniar a Tonali e Nainggolan: ecco l’Inter targata Allegri

Ma come potrebbe essere l’Inter targata Allegri? Possibile un ritorno, magari non nell’immediato, alla difesa a quattro. Pressoché certo, in tal caso, il rilancio di Milan Skriniar, il quale andrebbe sicuramente via in caso di clamorosa permanenza di Conte. Con Allegri, poi, Eriksen (ai margini col salentino) sarebbe finalmente al centro del progetto. Il mister toscano è infatti un grande estimatore del danese e non è escluso possa ‘provarlo’ pure in versione playmaker. Rumors ipotizzano inoltre il ritorno di Radja Nainggolan, ancora di proprietà dei nerazzurri e che proprio l’ex bianconero fece esordire in Serie A alcuni anni fa. In realtà, a proposito di ritorni, si ipotizza anche quello (molto più complicato) di Perisic, ieri sera vincitore della Champions col Bayern.

Ecco la probabile Inter di Allegri con il 4-3-1-2:

Handanovic; Hakimi, Skriniar, de Vrij, Young; Barella, Tonali, Sensi (Nainggolan); Eriksen; Lautaro Martinez, Lukaku

