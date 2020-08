Calciomercato Inter, è fatta per Tonali | Ecco tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla definizione dell’affare Tonali con il Brescia del presidente Cellino

Sandro Tonali sta per diventare un giocatore dell’Inter. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il club nerazzurro e il Brescia hanno trovato un accordo sulla base di 35 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto nel 2021. Per la fumata bianca mancherebbero solo alcuni dettagli, niente però di così importante da poter far saltare il banco. Il classe 2000 è rientrato in anticipo dalle vacanze per firmare il contratto, da 2,5-3 milioni di euro a stagione, che lo legherà all’Inter fino al giugno 2025. Marotta ha sconfitto la concorrenza di Juventus e top club stranieri, Psg e Barcellona su tutti.

