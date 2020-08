Calciomercato Inter, Brozovic e il like ‘galeotto’ | Marotta pronto a cederlo

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Marcelo Brozovic e la sua possibile partenza in questa sessione. Dalla Germania alla Premier, le possibili destinazioni

Marcelo Brozovic ne combina un’altra. Ieri su Instagram ha replicato con uno “Speriamo” alla volgare ‘richiesta’ da parte di un tifoso interista di andarsene via da Milano. Non solo, poi il croato ha messo ‘like’ alla notizia circa un suo possibile futuro nel Bayern Monaco, fresco vincitore della Champions League e dove milita il suo connazionale nonché ex compagno all’Inter Ivan Perisic. La nuova ‘brozovata’ non sarà sicuramente piaciuta al club, nella fattispecie a Marotta, il quale secondo indiscrezioni ragiona in maniera concreta – e non certo da ieri – su una possibile cessione dell’ex Dinamo Zagabria.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, da Skriniar al clamoroso ritorno | Ecco l’Inter di Allegri

Calciomercato Inter, Brozovic tra Premier e Bundesliga: i nerazzurri fissano il prezzo

Il futuro di Brozovic, intoccabile nell’Inter di Conte e che sappiamo comunque essere molto stimato da Allegri, potrebbe essere in Germania oppure Inghilterra. Stando a indiscrezioni di calciomercato, alcune non confermate, il 27enne piace allo stesso Bayern Monaco oltre che all’Arsenal e al Tottenham di José Mourinho. Il club targato Suning potrebbe lasciarlo andare di fronte a una proposta da 40 milioni di euro, circa venti in meno della clausola risolutiva presente nel suo contratto e adesso non attivabile.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Conte ai titoli di coda | 16 milioni al nuovo tecnico

Calciomercato Inter, è fatta per Tonali | Ecco tutti i dettagli