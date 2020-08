Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: doppio ritorno e nuovo scambio

Le ultime news di calciomercato Inter registrano un incontro nella sede nerazzurra tra Marotta e i dirigenti della Fiorentina. Torna Dalbert e nuovo scambio.

Nuova giornata impegnativa in casa Inter. A seguito del meeting di ieri in cui si è deciso di proseguire il progetto iniziato un anno fa con Antonio Conte, oggi nella sede nerazzurra il tecnico salentino ha fatto il punto della situazione con l’AD Beppe Marotta e il DS Piero Ausilio in vista della sessione di calciomercato che sta per entrare nel vivo. Nel pomeriggio hanno fatto capolino in Via della Liberazione anche i dirigenti della Fiorentina per risolvere la questione legata allo scambio di prestiti tra i terzini sinistri Dalbert e Biraghi. E gli scenari sono cambiati drasticamente rispetto a qualche settimana fa. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI.

Contrariamente a quanto emergeva, infatti, Inter e Fiorentina hanno deciso di non esercitare l’opzione di acquisto dei due giocatori che quindi torneranno nei rispettivi club. Conte ha bocciato Biraghi, preferendo trattenere Young che, a sua volta, la prossima stagione farà panchina ad un esterno più forte. Che non può essere Dalbert. Il brasiliano non rientra nei piani dei nerazzurri e, secondo le indiscrezioni raccolte da Interlive.it, può finire in un nuovo scambio in Serie A. L’idea di Marotta è quella di intavolare una trattativa con un club amico come il Genoa, che prevederebbe il ritorno a Milano del centravanti classe 1999 Andrea Pinamonti, prezioso anche per la lista Uefa in Champions.

Pinamonti andrebbe a completare il reparto offensivo formato da Lukaku, Lautaro e Sanchez. Ma attenzione alla concorrenza della Juventus.

