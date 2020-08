Suning shock: Conte convinto a restare per l’arrivo di Messi!

Con il comunicato emesso nella giornata di ieri, l’Inter ha deciso di conferma Conte anche per la prossima stagione. Pace fatta tra le parti dopo l’incontro tra Zhang, il tecnico, Marotta e Ausilio, anche loro ben saldi al loro posto. Il vertice ha portato alla continuità del progetto, un progetto che al primo anno ha ottenuto un secondo posto in campionato e una finale di Europa League, ottimi risultati nonostante le polemiche e le critiche piovute addosso al tecnico e alla squadra durante la stagione. Suning ha deciso per la continuità e sembra aver convinto il tecnico garantendo l’assalto totale a Messi, condizione che ha spinto il tecnico a dire si e a continuare la propria avventura in nerazzurro con la speranza di allenare il più forte del mondo…

