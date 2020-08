Calciomercato Inter, Brozovic: pista a sorpresa | Scambio col nemico!

Il nome di Brozovic tiene ancora banco in ottica calciomercato Inter. Conte ha dato l’ok alla cessione: Marotta lavora ad uno scambio clamoroso.

La campagna acquisti dell’Inter di questa estate non può prescindere da qualche cessione eccellente. L’indiziato numero uno è sempre Marcelo Brozovic: il centrocampista croato ha fatto parlare troppo di sé per quanto fuori dal campo e Conte è pronto a sostituirlo con uno tra Tonali, Kante, Ndombele e Vidal. Per l’ex Dinamo Zagabria, secondo fonti spagnole, si sarebbe rifatto sotto il Siviglia, che fu vicino a prenderlo nel gennaio del 2019, e che vuole farne l’erede di Banega. Per abbassare le pretese economiche dei nerazzurri, stando a quanto riportato da ‘calciomercatonews.com‘, il Ds andaluso Monchi avrebbe messo sul piatto il cartellino di Luuk de Jong, giustiziere dell’Inter con una doppietta in finale di Europa League, che andrebbe ad occupare la casella di vice Lukaku in attacco.

