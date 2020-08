Calciomercato Inter, Marotta cala il pokerissimo: 78 milioni di euro!

Le ultime news di calciomercato Inter si focalizzano sulle strategie di Beppe Marotta. L’AD nerazzurro vuole chiudere cinque colpi da quasi 80 milioni.

Achraf Hakimi è stato il primo colpo della campagna acquisti dell’Inter 2020-21. L’esterno destro marocchino, reduce dal prestito al Borussia Dortmund, è arrivato dal Real Madrid per 40 milioni di euro. Salvo sorprese, i prossimi colpi in entrata dovrebbero rispondere ai nomi di Tonali del Brescia ed Emerson del Chelsea. Prima di rinforzare ulteriormente la rosa di Conte con altri giocatori, però, c’è bisogno di operare qualche operazione in uscita. Per le altre notizie sull’Inter CLICCA QUI. Cinque sono i calciatori in esubero che l’amministratore delegato Beppe Marotta sta cercando di piazzare, stando attento a non creare nessuna minusvalenza. Ma entriamo nel dettaglio.

Calciomercato Inter, da Perisic a Vecino: tutte le cifre

Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Ivan Perisic. Fresco vincitore della Champions League, l’ala croata vorrebbe restare al Bayern Monaco, ma c’è ancora distanza tra i 12 milioni di euro messi sul piatto dai campioni di Germania ed i 15 chiesti dall’Inter (che lo ha ancora a bilancio per poco più di 5 milioni). Il secondo è Radja Nainggolan: per ora il belga è rimasto a Cagliari ad allenarsi, ma i sardi non possono pagare i 23 milioni chiesti dai nerazzurri (2 andrebbero alla Roma) necessari a non fare minusvalenze. Attenzione al possibile scambio con Nandez. Ma il re degli esuberi resta Joao Mario, non riscattato dalla Lokomotiv Mosca: il fantasista portoghese potrebbe tornare in patria, al Benfica, ma al club meneghino servono 15 milioni. Sulla lista dei partenti anche Matias Vecino, per il quale fu pagata la clausola rescissoria da 24 milioni e che è ancora a bilancio per poco meno di 10. Si cercano acquirenti in Serie A per una cifra vicina ai 20 milioni.

Più semplice di discorso riguarda il ghanese Kwadwo Asamoah, arrivato come svincolato dalla Juventus. Si tratta la sua cessione al Fenerbahce per 4-5 milioni di euro. Cinque addii per un totale di 78 milioni di euro, di cui oltre 28 di plusvalenza.

