Calciomercato Inter, blitz Marotta: preso un bomber | Nome mai uscito

Tra gli obiettivi del calciomercato Inter c’è quello di prendere un altro attaccante per Conte come vice Lukaku. Marotta chiude l’affare a sorpresa.

Il mercato dell’Inter ha su il cartello ‘Work in Progress’. La rosa nerazzurra va sistemata da qui all’inizio del campionato previsto – salvo che venga accolta la richiesta di Marotta di rinviare la prima giornata per chi ha giocato in Europa fino a fine agosto – il prossimo 19 settembre. L’amministratore delegato interista, insieme al direttore sportivo Ausilio, è al lavoro per costruire una squadra su misura del tecnico Antonio Conte. Ci sono ruoli in cui c’è fin troppa abbondanza ed altri praticamente scoperti. Uno di questi è quello del centravanti di ‘peso’ che possa agire da vice Lukaku. Per le altre notizie sui nerazzurri CLICCA QUI. Molti i nomi fatti, ma a sorpresa l’Inter avrebbe chiuso una pista di cui non aveva parlato nessuno.

Calciomercato, battute Juventus e Manchester City: Sorloth verso l’Inter

Il bravo dirigente è quello che riesce a lavorare nell’ombra, senza far trapelare nulla. E, secondo quanto riferito da ‘Rai Radio 2’, Marotta avrebbe messo le mani su Alexander Sorloth, centravanti della Nazionale norvegese classe 1995, il cui cartellino appartiene agli inglesi del Crystal Palace, ma che ha giocato l’ultima stagione con i turchi del Trabzonspor, che in teoria lo avrebbero in prestito per un’altra stagione. Gigante di 194 cm, è reduce da una grande annata in cui ha siglato 33 gol tra campionato e coppe. L’Inter se lo sarebbe aggiudicato battendo la concorrenza di Juventus e, soprattutto, Manchester City. Ma c’è di più.

L’Inter starebbe infatti valutando anche l’ipotesi di girarlo subito in prestito al Parma per farlo adattare al campionato di Serie A. La scelta spetterebbe a Conte.

