Calciomercato Inter, piano per Messi | Suning sfida il Manchester City

Il sogno del calciomercato Inter di questa estate è Messi, che ha deciso di lasciare Barcellona. Il piano di Suning per battere Guardiola e Juventus.

Lionel Messi vuole lasciare il Barcellona e appare irremovibile nella sua scelta. I contrasti con il presidente Bartomeu appaiono insanabili e al suo ritorno dalle vacanze tra domenica e lunedì potrebbe dare l’annuncio ufficiale. Con il Paris Saint-Germain e la Juventus sullo sfondo, ad oggi in pole c’è il Manchester City, che non ha problemi di liquidità per investire e che può giocare le carte Guardiola e un futuro in MLS al New York City di proprietà dello stesso sceicco. Ma l’Inter è ancora in corsa ed il gruppo Suning ha un piano per provare a sorpassare gli inglesi e portare la ‘Pulce’ a Milano. Per le altre notizie sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato, Messi all’Inter: le carte di Suning

Gli ostacoli per prendere Messi sono ovviamente di natura economica. Per quanto riguarda il suo ingaggio da 50 milioni di euro netti a stagione (che diventano ‘solo’ 66 lordi grazi al decreto crescita), la famiglia Zhang vuole fare ricorso ad un pool di sponsor che sia in grado di sgravare le spese in conto al club nerazzurro. Sul fronte del cartellino, invece, è impossibile accontentare le richieste del Barcellona che lo valuta oltre i 200 milioni di euro: il sei volte Pallone d’Oro dovrà essere in grado di liberarsi a costo zero. A tal fine ha già mandato l’ormai famoso burofax ai catalani che però ritengono la clausola per liberarsi gratis scaduta il 30 giugno e non valida fino al 31 agosto come sostiene il campione argentino. Ma c’è un’altra soluzione.

L’Inter potrebbe fare ricorso all’articolo 17 del regolamento Fifa che permette ai giocatori di una certa età e con il contratto siglato da tempo di liberarsi a costi molto bassi.

