Calciomercato Inter, clamoroso tentativo per Zaniolo: offerta monstre

Il nome di Zaniolo torna a circolare in ottica calciomercato Inter. Offerta shock di Marotta per regalare a Conte il fantasista della Roma.

Ennesimo derby d’Italia sul mercato in vista tra Inter e Juventus. Oggetto del contendere, stavolta, sarebbe Nicolò Zaniolo. Stando a quanto riportato dall’emittente ‘Radio Radio’, infatti, ieri sarebbero arrivate due proposte clamorose alla Roma per il suo giovane trequartista. Per riportarlo ad Appiano Gentile dopo la cessione a 4,5 milioni nell’affare Nainggolan e fare un altro regalo a Conte, l’AD Marotta avrebbe messo sul piatto 50 milioni di euro cash, mentre al giocatore avrebbe proposto un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. Un’operazione da 75 milioni totali. La Juve, invece, avrebbe proposto lo scambio con uno tra Bernardeschi, Romero e Rugani più un conguaglio in denaro da versare nelle casse dei capitolini. Ma il nuovo presidente Friedkin non vuole presentarsi con la cessione del miglior talento della rosa e avrebbe respinto tutte offerte. L’idea è di rinnovare il contratto di Zaniolo e farne la bandiera dei giallorossi.

