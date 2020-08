Calciomercato Inter, niente Ndombele: nuovo scambio con Skriniar

Milan Skriniar è tra i giocatori sacrificabili in ottica calciomercato Inter secondo Conte. Oltre a Ndombele del Tottenham spunta un altro scambio.

L’Inter ha fatto un bel passo avanti nei risultati nella stagione 2019-20 e punta a migliorare ancora nell’annata che sta per cominciare. Al tecnico Antonio Conte va dato il merito di aver fatto crescere quasi tutti i giocatori della rosa a sua disposizione. Tra le poche eccezioni va annoverato senza dubbio il nome di Milan Skriniar. Il nazionale slovacco non è mai riuscito ad adattarsi alla difesa a tre del tecnico salentino, mentre sotto la gestione Spalletti era considerato uno dei migliori centrali del campionato di Serie A. Ecco perché l’ex sampdoriano è il principale indiziato a lasciare i nerazzurri per fare cassa in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Inter, anche il Psg su Skriniar: le ultime

Perso il posto da titolare a vantaggio di Godin nella seconda parte di stagione dopo il lockdown causato dal coronavirus, Skriniar è pronto ad una nuova avventura fuori dall’Italia. Il suo cartellino viene valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro dall’Inter, una cifra che spaventa anche i top club. Per questo è più probabile che finisca in uno scambio. Molto apprezzato da Mourinho, da tempo è in piedi una trattativa con il Tottenham che dovrebbe portare il mediano francese Ndombele a Milano. Ma attenzione all’inserimento del Paris Saint-Germain. Anche Leonardo lo stima molto e in quel ruolo deve rimpiazzare Thiago Silva finito al Chelsea. Un assist a Marotta che, secondo ‘Tuttosport’, ha chiesto uno scambio ai francesi.

Per far partire Skriniar, i nerazzurri vorrebbero il cartellino di Leando Paredes – centrocampista argentino già visto in Italia con Roma ed Empoli – più un conguaglio tra i 20 e i 30 milioni di euro.

