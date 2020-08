Inter, Conte cambia staff | Tre addii: uno va al Milan

Le ultime news Inter registrano il ritorno dei giocatori in prestito e novità nello staff di Conte. In tre lasciano Appiano Gentile: uno va al Milan.

Ancora una settimana di vacanza per i giocatori dell’Inter. Con le altre squadre che hanno già iniziato allenamenti e amichevoli precampionato, i nerazzurri devono fare i conti con una stagione finita molto dopo per la finale di Europa League. Tra domani e mercoledì, tuttavia, i cancelli di Appiano Gentile si apriranno per accogliere il nuovo acquisto Hakimi ed i giocatori tornati dai prestiti in attesa di capire il proprio futuro come Nainggolan, Dalbert, Radu e Joao Mario. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Intanto arrivano novità nello staff di Conte, con tre addii: il fitness data analyst Bellistri è andato al Milan, il medico sociale Corsini verrà sostituito dal dottor Pulici e il football analysis manager Salzarulo verrà rimpiazzato con la promozione di un altro membro dello staff.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Conte sereno | Niente Juventus, va gratis all’Inter

Calciomercato Inter, maxi affare: scambio due per due